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أسعار اللحوم في رمضان.. 9-12 دينارا للبلدي و6.5-8 دنانير للروماني

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أرشيفية
الخميس، 27-02-2025 02:44 م
الوكيل الإخباري- توقع رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بسبب زيادة الطلب وسط ترجيحات باستقرار الأسعار خلال الفترة المتبقية لرمضان.اضافة اعلان


وقال الكواليت لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك تنوع في المعروض ويكفي حاجة الاستهلاك المحلي، لافتا إلى استيراد اللحوم من 18 منشأ وعبر 30 شركة مما ينفي وجود أي احتكار للحوم سواء الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

وأضاف أن إقبال الأردنيين يكون على الخروف الروماني نظرا لسعره المعتدل وطعمه القريب من اللحوم البلدية، مؤكدا دخول كميات من المواشي الرومانية قبل نحو 10 أيام وبأعمار تقل عن 6 شهور.

وأشار الكواليت إلى وجود تنافس كبير وعروض على اللحوم في الأسواق التجارية والمولات وهو ما يتيح للمستهلك اختيار اللحوم التي تتناسب مع قدرته الشرائية.

وتوقع أن تتراوح أسعار اللحوم البلدية من 9-12 دينارا للكيلو، والروماني من 6.5-8 دنانير للكيلو، والمجمدة بمتوسط 4.5-5 دنانير للكيلو.

وكانت وصلت ملاحظات لـ"الوكيل الإخباري"، حول وجود ارتفاعات في أسعار اللحوم في الأسواق المحلية قبل حلول شهر رمضان المبارك.
 
gnews

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