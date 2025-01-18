أسيران أردنيان ضمن قائمة أسرى اعلنتها السلطات الاسرائيلية

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي- أظهرت بيانات نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية اليوم السبت أسماء 735 أسيرًا سيتم الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى، تضمنت أسيرين أردنيين وفقا لرصد "الوكيل الاخباري" .

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وتضمنت الاسماء التي اعلنت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم السبت 735 اسيراً في سجون الاحتلال ضمن المرحلة الاولى لاطلاق سراح السجناء ، من ضمن هذه الاسماء الاردنيان: محمد الرمحي ، ومرعي ابو سعدة .



من جهته، قال مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في سجون الاحتلال فادي فرح لـ "الوكيل الإخباري" إنه يتواجد في سجون الاحتلال 27 أسيرًا أردنيًا ضمن مختلف الاحكام.



وبين فرح بأنه يتم تداول قوائم لأسماء أردنيين سيتم الإفراج عنهم، ولكن لا معلومات دقيقة لغاية اللحظة.



وأضاف فرح بأن آمال أهالي الأسرى تزداد يومًا بعد يوم للإفراج عن أبنائهم المعتقلين منذ سنين في سجون الاحتلال.



من جهتها، قالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم السبت إن هذه القوائم التي نشرها الاحتلال نشرت لإتمام بعض الإجراءات القانونية تخص الاحتلال، وأن كل هذه القوائم المترجمة هي قوائم من (مصلحة السجون). وبأنه لم تنشر فصائل المقاومة ذات الصلة المباشرة في عملية التبادل أو حتى المؤسسات المختصة أي قوائم رسمية لمن سيتم الإفراج عنهم.