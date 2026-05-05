أطباء البورد الأجنبي يشكون قيود معادلة الشهادات في وزارة الصحة

الوكيل الإخباري- يشكو عدد من الأطباء الأردنيين من حملة شهادات الاختصاص العليا (البورد الأجنبي)، العاملين في مستشفيات وزارة الصحة، من تحديات تتعلق بإجراءات معادلة شهاداتهم والاعتراف بتخصصاتهم، مؤكدين أن الشروط المعمول بها حالياً تشكّل عائقاً أمام مسارهم المهني.





ويقول الأطباء لـ"الوكيل الإخباري" إنهم عادوا إلى الأردن بعد إنهاء تخصصاتهم في مستشفيات وجامعات خارجية، استجابة للحاجة إلى تعزيز الكوادر الطبية داخل القطاع الصحي العام، إلا أنهم فوجئوا ـ بحسب وصفهم ـ بتفاوت في تطبيق إجراءات المعادلة مقارنة بزملاء آخرين يحملون مؤهلات مشابهة من الجامعات والمستشفيات ذاتها.



وأشاروا إلى أن بعض الحالات تمت معادلة شهاداتها ومنحها الاعتراف المهني وفق أنظمة سابقة، في حين طُبقت عليهم شروط إضافية أكثر تشدداً، ما أدى إلى تأخير أو تعطيل اعتماد تخصصاتهم بشكل رسمي، الأمر الذي ينعكس على مسارهم الوظيفي داخل وزارة الصحة.



ويؤكد الأطباء أن هذه الإجراءات تترك أثراً مباشراً على قدرتهم على ممارسة اختصاصاتهم بشكل كامل، إلى جانب ما يصفونه بتأثيرات مهنية ونفسية تدفع بعض الكفاءات الطبية إلى التفكير بالعمل خارج البلاد في ظل غياب وضوح المعايير، بحسب تعبيرهم.



كما يطالبون بإعادة النظر في آليات معادلة الشهادات الطبية بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأطباء، وبما ينسجم مع الحاجة الوطنية إلى الكفاءات الطبية المتخصصة، خصوصاً في ظل الضغط المتزايد على القطاع الصحي العام.



ويأمل الأطباء أن يتم فتح حوار رسمي مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول منصفة تضمن تنظيم المسار المهني للطبيب العائد من الخارج، دون الإضرار بمبدأ العدالة أو تعطيل الكفاءات الطبية عن أداء دورها داخل المستشفيات الحكومية.





