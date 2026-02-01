أطباء متطوعون يتبرعون بعلاج تجميلي وزراعة جلد للطفل يوسف

ومن جانبهم، أوضح أطباء تجميل متطوعون لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" من القطاع الخاص أنهم تبرعوا باستكمال زراعة جلد تجميلية للطفل بعد انتهاء الإجراءات الطبية التي قام بها مستشفى الزرقاء الحكومي.
وأضاف الأطباء أن خطة العلاج تتضمن ترميم الجلد بشكل كامل وفق بروتوكول طبي حديث يُطبق لأول مرة في الشرق الأوسط، يعتمد على استخدام خلايا أولية غير متخصصة قادرة على الانقسام، ويتم الحصول عليها من الحبل السري والمشيمة والنخاع الشوكي.
وأشاروا إلى أن العلاج سيتم على مراحل دقيقة ضمن إطار الطب التجديدي والعلاج الحديث بهدف تقليل التشوهات الناتجة عن الحروق، مع العمل على إمكانية نقل الطفل إلى أحد مستشفيات العاصمة أو مستشفى الجامعة لاستكمال مراحل العلاج المتقدمة.
وبينوا أن فترة العلاج قد تمتد ما بين 3 إلى 6 أشهر.
وكان الطفل "يوسف يبلغ من العمر 6 سنوات، أُدخل إلى المستشفى منذ شهر تموز الماضي، يعاني من حروق من الدرجتين الثالثة والرابعة، طالت أكثر من 60% من جسمه، وتوزعت في مناطق البطن والصدر والذراعين والفخذين والحوض.
وكانت سيدة أردنية قد تواصلت مع برنامج "الوكيل" أثناء مرافقتها لوالدتها في المستشفى، وتحدثت عن الحالة الإنسانية المأساوية للطفل الوحيد.
