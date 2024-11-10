 
الأحد 2024-11-10 04:11 م
 

أفعى الحراشف المنشارية تلدغ طفلاً في رأسه بعجلون

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 10-11-2024 03:23 م
الوكيل الإخباري-   أفاد خبير الأفاعي ياسين الصقور بتعرض 3 مواطنين لحالات لدغ أمس السبت في مناطق مختلفة بالمملكة .اضافة اعلان


وقال الصقور لـ "الوكيل الإخباري" بأن أخطر حالات اللدغ كانت للطفل أيبك الفريحات من محافظة عجلون ، حيث تعرض الطفل للدغة أفعى الحراشف المنشارية في منطقة الرأس ، لكن العناية الإلهية حالت دون تمكن الأفعى منه بشكل كامل ، وذلك لكون هذه اللدغات من أخطر اللدغات التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان .

وبين بأن إجراء الإسعافات الأولية للطفل ونقله لمستشفى إيمان الحكومي في محافظة عجلون أدى إلى استقرار حالة الطفل وتجاوزه مرحلة الخطر .

وفي جرش ، قال الصقور بأن المواطنة صباح شناعة من منطقة جرش تعرضت للدغة أفعى فلسطين ، حيث تم نقل شناعة إلى مستشفى جرش الحكومي وهي بحالة مستقرة وبوضع صحي أفضل .

كما تعرض الطفل محمد أبو اصبع من منطقة السلط للدغة عقرب "اللوريس" ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل واستقرار حالته الصحية .

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن حصيلة جديدة لخسائر قوات كييف في كورسك

جمعية البنوك

أخبار محلية جمعية البنوك بعد قرار البنك المركزي : لا حاجة لمراجعة البنوك ورسالة ستصل العميل

جانب من الورشة

أخبار محلية افتتاح ورشة عمل حول جاهزية الاردن لتبني التقنيات الغامرة

جانب من الورشة

أخبار محلية نقابة المهندسين بالمفرق تنظم اليوم العلمي الثاني للطاقة

جرافات "دي 9" في جنوب إسرائيل على الحدود مع غزة

عربي ودولي الولايات المتحدة تجمد شحنة جرافات عسكرية لإسرائيل

تعبيرية

خاص بالوكيل أفعى الحراشف المنشارية تلدغ طفلاً في رأسه بعجلون

ا

عربي ودولي رئيس الأركان السعودي يزور إيران

شيكات

اقتصاد محلي انخفاض عدد الشيكات المرتجعة بالأردن بنسبة 10,8%



 


الأكثر مشاهدة