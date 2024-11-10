أفعى الحراشف المنشارية تلدغ طفلاً في رأسه بعجلون

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الوكيل الإخباري- أفاد خبير الأفاعي ياسين الصقور بتعرض 3 مواطنين لحالات لدغ أمس السبت في مناطق مختلفة بالمملكة . اضافة اعلان





وقال الصقور لـ "الوكيل الإخباري" بأن أخطر حالات اللدغ كانت للطفل أيبك الفريحات من محافظة عجلون ، حيث تعرض الطفل للدغة أفعى الحراشف المنشارية في منطقة الرأس ، لكن العناية الإلهية حالت دون تمكن الأفعى منه بشكل كامل ، وذلك لكون هذه اللدغات من أخطر اللدغات التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان .



وبين بأن إجراء الإسعافات الأولية للطفل ونقله لمستشفى إيمان الحكومي في محافظة عجلون أدى إلى استقرار حالة الطفل وتجاوزه مرحلة الخطر .



وفي جرش ، قال الصقور بأن المواطنة صباح شناعة من منطقة جرش تعرضت للدغة أفعى فلسطين ، حيث تم نقل شناعة إلى مستشفى جرش الحكومي وهي بحالة مستقرة وبوضع صحي أفضل .



كما تعرض الطفل محمد أبو اصبع من منطقة السلط للدغة عقرب "اللوريس" ، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل واستقرار حالته الصحية .



