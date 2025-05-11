الأحد 2025-05-11 01:14 م
 

أفعى حول رقبة شاب نائم بالكرك .. لحظات رعب تنتهي بسلام - صورة

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 11-05-2025 09:46 ص
الوكيل الإخباري-  شهد أحد المنازل في محافظة الكرك حادثة مروعة فجر اليوم، بعدما استيقظ شقيق المواطن ثائر الحمايدة، البالغ من العمر 21 عامًا، ليجد أفعى ملتفة حول رقبته أثناء نومه.اضافة اعلان


وأكد شقيقه لموقع "الوكيل الإخباري" أن الشاب استفاق فزعًا بعد شعوره بجسم غريب يضغط على عنقه، ليتبين لاحقًا أنها أفعى تسللت إلى غرفته دون أن يشعر بها.

وسارعت العائلة إلى التعامل مع الموقف، حيث تم قتل الأفعى فورًا وإنقاذ الشاب دون أن يتعرض لأي أذى جسدي.

وتبين فيما بعد أن الأفعى التي داهمت المنزل هي "أفعى الزيتون"، وهي غير سامة ولا تشكل خطرًا على الإنسان، لكنها تسببت في حالة من الذعر داخل المنزل.


Image1_520251195019683399913.jpg
 
gnews

أحدث الأخبار

شاشات ‘QLED’ من سامسونج تحصل على شهادة ‘Real Quantum Dot Display’ من ‘TÜV Rheinland’

أخبار الشركات شاشات ‘QLED’ من سامسونج تحصل على شهادة ‘Real Quantum Dot Display’ من ‘TÜV Rheinland’

ل

فلسطين هيئة البث العبرية: إسرائيل لم تدمر سوى ربع أنفاق حماس في غزة

مشروع إعادة تأهيل آبار اللجون

أخبار محلية مشروع جديد لتحسين التزويد المائي في الكرك… بتكلفة تفوق مليون دينار

ل

أخبار محلية بدء دورة فقهية للأئمة

نقود

أخبار محلية مطالبة بتأجيل أقساط القروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ل

أخبار محلية مستشفى المقاصد يعقد مؤتمرا حول الممارسات الطبية الحديثة

تعبيرية

أخبار محلية حتى نهاية الخريف .. رشّ مستمر لوقف تكاثر القوارض والبعوض

ل

أخبار الشركات شركة عرموش للإستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – تطلق "مبادرة حي" لدعم المجتمع المحلي في مختلف مناطق المملكة



 
 





الأكثر مشاهدة