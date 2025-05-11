أفعى حول رقبة شاب نائم بالكرك .. لحظات رعب تنتهي بسلام - صورة

وأكد شقيقه لموقع "الوكيل الإخباري" أن الشاب استفاق فزعًا بعد شعوره بجسم غريب يضغط على عنقه، ليتبين لاحقًا أنها أفعى تسللت إلى غرفته دون أن يشعر بها.
وسارعت العائلة إلى التعامل مع الموقف، حيث تم قتل الأفعى فورًا وإنقاذ الشاب دون أن يتعرض لأي أذى جسدي.
وتبين فيما بعد أن الأفعى التي داهمت المنزل هي "أفعى الزيتون"، وهي غير سامة ولا تشكل خطرًا على الإنسان، لكنها تسببت في حالة من الذعر داخل المنزل.
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