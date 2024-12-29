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أكثر من نصف مليون أسطوانة غاز استهلكها الأردنيون في 3 أيام

أرشيفية
أرشيفية
الأحد، 29-12-2024 01:26 م
الوكيل الإخباري- بالتزامن مع الحالة الجوية الباردة والمنخفض الجوي الحالي ، استهلك الأردنيون أكثر من نصف مليون أسطوانة غاز خلال 3 أيام بمجموع وصل إلى : 535492 أسطوانة من الخميس إلى السبت .اضافة اعلان


وبحسب جداول مصفاة البترول الأردنية التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقد تم تعبئة 173306 أسطوانة غاز الخميس 26-12-2024 ، و 155965 أسطوانة ليوم الجمعة 27-12-2024 ، فيما كسر العدد حاجز الـ 200 ألف يوم السبت 28-12-2024 بمجموع وصل إلى 206221 أسطوانة .


 
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