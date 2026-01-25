الأحد 2026-01-25 12:04 م

أمانة الشعب الأردني .. سائق تكسي يعيد مصاغًا ذهبيًا بـ 4 آلاف دينار

الأحد، 25-01-2026 09:45 ص
الوكيل الإخباري- في مشهد يؤكد على أمانة الشعب الأردني، قامت إحدى المواطنات في العاصمة عمان مساء أمس السبت بنسيان حقيبة تحتوي على مصاغ ذهبي تُقدّر قيمته بنحو 4 آلاف دينار داخل إحدى سيارات التاكسي الأصفر، بعد انتهاء رحلة من حي نزال إلى ضاحية الأمير حسين في العاصمة عمّان.اضافة اعلان


وتفاجأ سائق التاكسي بعد وصول المواطنة إلى وجهتها بوجود الحقيبة داخل المركبة بعد انتهاء المشوار، ليبادر فورًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى صاحبها وإعادة الحقيبة.

وأضافت المواطنة لـ"الوكيل الإخباري" أن سائق التاكسي أعاد المصاغ الذهبي كاملًا إليها دون نقص، في موقف يجسّد قيم الأمانة والنزاهة، ويعكس الصورة الحقيقية لأخلاق المجتمع الأردني ومعدنه الأصيل.
 
 


