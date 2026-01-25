أمانة الشعب الأردني .. سائق تكسي يعيد مصاغًا ذهبيًا بـ 4 آلاف دينار

وتفاجأ سائق التاكسي بعد وصول المواطنة إلى وجهتها بوجود الحقيبة داخل المركبة بعد انتهاء المشوار، ليبادر فورًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى صاحبها وإعادة الحقيبة.
وأضافت المواطنة لـ"الوكيل الإخباري" أن سائق التاكسي أعاد المصاغ الذهبي كاملًا إليها دون نقص، في موقف يجسّد قيم الأمانة والنزاهة، ويعكس الصورة الحقيقية لأخلاق المجتمع الأردني ومعدنه الأصيل.
