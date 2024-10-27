أمانة عمّان: الكلاب الضالة المزعجة للمواطنين مسألة وقت

الوكيل الإخباري- أكدت المدير التنفيذي للرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى المهندسة شتورة العدوان أن الكلاب الضالة المزعجة للمواطنين مسألة وقت حيث يجري العمل على جمعها وتعقيمها قبل إطلاقها مجددا في الأماكن المتواجدة بها.



وقالت العدوان اليوم الأحد، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن أمانة عمان تنفذ برنامجا يستهدف تعقيم الكلاب الضالة وتطعيمها ووضع ختم في آذانها ومن ثم إطلاقها في بيئتها مما يقلل من تكاثرها وسلوكها العدواني تجاه المواطنين كما أنها تعمل أيضا على طرد الكلاب الضالة الأخرى وبالتالي التقليل من الكلاب الشرسة.



وأضافت أنه كلما زاد عدد الكلاب الخاضعة للبرنامج كلما لاحظ المواطنين ضمن حدود أمانة عمان الكبرى انخفاض تلك الكلاب، لافتة إلى أنه يجري جمعها من خلال عدة وسائل تتمثل بتوفير أقفاص بعدة أحجام وشباك الصيد وبنادق التخدير ومن ثم يجري إرسالها إلى مركز رعاية الحيوان بمنطقة الموقر وإجراء عملية تعقيم لها ووضع أختام لها تؤكد خضوعها لعملية التعقيم.



وأشارت العدوان إلى أنه لغايات إحصائية وبحثية فإن هذه الألوان تأتي بـ4 ألوان، تدل على الجهات الأربع لتحديد من أين جاءت تلك الكلاب سواء من المناطق الشمالية أو الجنوبية أو الشرقية أو الغربية، وتتضمن تلك الأختام رقم متسلسل مربوط بشاشة معلومات لدى الأمانة ويحتوي على عدة معلومات تتضمن جنس الكلب وعمره ومتى تم ضبطه والحالة الصحية له.



وبيّنت أن العملية تحتاج إلى تضافر جهود البلديات المحيطة بأمانة عمّان الكبرى لمنع انتقال الكلاب الضالة إليها وبالتالي العمل على ضبط المشكلة التي باتت تؤرق المواطنين، لافتة إلى إرسال كتب تفيد بجاهزية الأمانة على نقل تجربتها وتدريب كوادر من عدة بلديات لحصر المشكلة ولكن العائق المادي يقف أمام تلك البلديات.

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