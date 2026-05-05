أمانة عمان: بدأنا بإنتاج الطاقة من النفايات لإنارة شوارع العاصمة

الوكيل الإخباري- قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمّان الكبرى، المهندس محمد الفاعوري، ان الأمانة تتجه نحو تطبيق مفهوم “الإدارة الذكية للنفايات”، موضحاً أن معدل إنتاج الفرد من النفايات يتراوح بين 800 غرام إلى 1 كغم يومياً، فيما تصل كمية النفايات المنقولة يومياً إلى مكب الغباوي إلى نحو 3400 طن.



وبيّن لـ "برنامج الوكيل " الذي يبث عبر "راديو هلا" أن الأمانة تعمل على تقليل كميات النفايات بنسبة تصل إلى 55% انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات لعام 2042، إضافة إلى إنتاج الطاقة من النفايات، حيث ساهم الغاز الحيوي في تغطية نحو 5 ملايين دينار من فاتورة الكهرباء الخاصة بإنارة الطرق خلال العام الحالي.



وأضاف أن الأمانة بصدد إنشاء “بنك تدوير” في مناطق الصويفية والنصر وتلاع العلي، بهدف تنظيم عمليات الفرز وتشجيع المواطنين على إعادة التدوير.



كما تعمل الأمانة وفق الفاعوري على إنشاء مصنع متطور لمعالجة النفايات، لإنتاج الوقود البديل المستخدم في مصانع الإسمنت، إلى جانب إنتاج السماد من النفايات.

