 
الإثنين 2024-12-30 12:05 م
 

أمانة عمان ترفع أجرة باصات صويلح البيادر .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 30-12-2024 10:50 ص
الوكيل الإخباري-  قررت أمانة عمان رفع أجرة باصات صويلح - البيادر من 40 قرش إلى 45 قرش ، بحسب ما أفاد به مدير عمليات النقل في الأمانة محمد السريحين .اضافة اعلان


وبين السريحين لـ "الوكيل الإخباري" بأن هناك حملات رقابة ستكون على الباصات التي ترفع الأجرة على المواطنين بحد أعلى من الحد المقرر ، كما أن هناك حملات رقابية على الباصات التي سجلت بحقها شكاوى عدم الوصول إلى نقطة النهاية الموضحة في كرت الاتجاه الصادر من أمانة عمان لخطوط النقل
 
gnews

أحدث الأخبار

141

طب وصحة مذيب للبلغم ومقاوم للسعال،مشروب عبقري في منزلك

مركز الحسين للسرطان

أخبار محلية الحسين للسرطان يجري أول عملية جراحيّة لأورام الدماغ بالليزر والروبوت بالشرق الأوسط

تعبيرية

أخبار محلية المفرق: البدء بصيانة وإعادة تأهيل خطوط المياه في قضاء حوشا

ا

أخبار محلية صندوق الزكاة يقر كسوة الشتاء للأسر والأيتام المستفيدين

ا

شؤون برلمانية نائب للصفدي: أنا ما بحترم هذا الوزير

ا

شؤون برلمانية احتجاجا على مغادرة وزراء.. الصفدي يرفع جلسة تقرير المحاسبة

ل

طب وصحة التهاب القلب لدى الأطفال، كيف تحمي أولادك منه ؟

الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر

أخبار محلية السفارة الأمريكية في عمان: فقدت أمريكا اليوم قائداً استثنائياً ورجل دولة



 




الأكثر مشاهدة