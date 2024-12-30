أمانة عمان ترفع أجرة باصات صويلح البيادر .. تفاصيل

وبين السريحين لـ "الوكيل الإخباري" بأن هناك حملات رقابة ستكون على الباصات التي ترفع الأجرة على المواطنين بحد أعلى من الحد المقرر ، كما أن هناك حملات رقابية على الباصات التي سجلت بحقها شكاوى عدم الوصول إلى نقطة النهاية الموضحة في كرت الاتجاه الصادر من أمانة عمان لخطوط النقل
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