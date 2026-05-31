أمانة عمّان: تصاريح لنقل "الطمم" ليلاً فقط وتعليقها في العطل الرسمية

الوكيل الإخباري-   قال مدير دائرة عمليات المرور في أمانة عمّان الكبرى المهندس شادي الروابدة إن لجنة مشتركة بين الأمانة وإدارة السير قررت تنظيم نقل (الطمم) خلال ساعات الليل بهدف تعزيز السلامة المرورية وتخفيف الازدحام على المحاور الرئيسية.

وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"أن نقل الطمم يتم خلال الفترة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحاً، نظراً لكون الشاحنات قد تصل حمولتها إلى اكثر من 30 طناً، ما قد يسبب إعاقة مرورية في حال تعطلها على الطرق الرئيسية.

وبيّن أن التصاريح تُمنح فقط خلال أيام الأسبوع، ويتم إيقافها خلال العطل الأسبوعية والرسمية والأعياد، مؤكداً أن أي تصريح يُمنح يقتصر على نقل الأتربة فقط دون استخدام الحفارات، ولمدة أسبوع لحين الانتهاء من الأعمال.

وأشار إلى أنه في حال وقوع مخالفات يتم اتخاذ إجراءات صارمة تشمل إيقاف المقاول عن العمل وسحب الترخيص، إضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 500 دينار على كل آلية موجودة في موقع العمل عند أي مخالفة.

