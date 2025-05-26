أمانة عمان تنفي لـ " موقع الوكيل" شطب مخالفات السير

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - نفى الناطق الإعلامي في أمانة عمان د. ناصر الرحامنة، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي من قرار بحذف مخالفات السير بسبب ما وصفوه “بالعفو العام عن المخالفات”.

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الرحامنة اكد لموقع الوكيل الاخباري أن كل ما يتم تدوله عارٍ عن الصحة ومجرد اشاعات .