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أمانة عمان تنفي لـ " موقع الوكيل" شطب مخالفات السير

رجل إدارة السير
ادارة السير
 
الإثنين، 26-05-2025 05:04 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    نفى الناطق الإعلامي  في  أمانة عمان د. ناصر الرحامنة، ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي من قرار بحذف مخالفات السير بسبب ما وصفوه “بالعفو العام عن المخالفات”.

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الرحامنة اكد لموقع الوكيل الاخباري أن كل ما يتم تدوله عارٍ عن الصحة ومجرد اشاعات .


فيما تمت تداول اشاعات خلال الايام الماضية تزعم  بقرار لامانة عمان “بشطب مخالفات السير  بعد صدور عفو عام” وهو ما نفاه الرحامنة بشكل قاطع .

 
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