أمانة عمان تنفي لـ " موقع الوكيل" شطب مخالفات السير

الرحامنة اكد لموقع الوكيل الاخباري أن كل ما يتم تدوله عارٍ عن الصحة ومجرد اشاعات .
فيما تمت تداول اشاعات خلال الايام الماضية تزعم بقرار لامانة عمان “بشطب مخالفات السير بعد صدور عفو عام” وهو ما نفاه الرحامنة بشكل قاطع .
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