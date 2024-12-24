أمانة عمّان توضح حول شكاوى تأخر صرف مستحقات صندوق التكافل

04:05 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/714439 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة استمرار صرف مكافآت نهاية الخدمة المستحقة لمتقاعدي الأمانة من صندوق التكافل الاجتماعي. اضافة اعلان





وقال الرحامنة لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدد الموظفين الذين أحيلوا للتقاعد كان 1600 موظفا في حين تم صرف المكافآت لنحو 1200 منهم مع تبقي نحو 400 موظفا لم يتم الصرف لهم حتى الآن.



وأشار إلى أنه سيتم استكمال الصرف لباقي الموظفين المتقاعدين خلال الأسابيع القادمة، مؤكدا أن الصرف يجري على الدور لكل الموظفين وأن الأمانة تصرف المكافآت أولا بأول دون تأخير.



وكان اشتكى عدد من متقاعدي أمانة عمّان الكبرى في اتصال مع "برنامج الوكيل" من تأخر الصرف مكافآت نهاية الخدمة المستحقة لهم من صندوق التكافل الاجتماعي.



وطالبوا بضرورة الإسراع بصرف المكافآت لهم حيث أنهم قدموا طلبات الإحالة على التقاعد للاستفادة من قرار أمانة عمّان الكبرى بمنح حوافز لتشجيع الموظفين على التقاعد.