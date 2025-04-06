أمانة عمّان توفر 10 محطات لشحن المركبات الكهربائية مجانا لمدة 3 شهور - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن توفير 10 محطات لشحن المركبات الكهربائية مجانا لمدة 3 شهور في مواقع متفرقة بالعاصمة عمّان.



وقالت الأمانة في ردها على استفسارات "الوكيل الإخباري"، إن محطات الشحن توزعت في 9 مناطق (محطتي شحن داخل مواقف حدائق الحسين، محطة داخل حديقة الدستور، محطة في ساحة مواقف سيارات أمانة عمّان/ المبنى الرئيسي، محطة في ساحة المواقف التابعة لمركز الحسين الثقافي، محطة داخل ساحة المواقف المجاورة لمبنى نادي الأمانة في اللويبدة، محطة في ساحة مواقف حدائق الملك عبدالله الثاني/ المقابلين، محطة داخل مركز التحكم المروري/ تلاع العلي، محطة داخل محطة المحروقات التابعة لأمانة عمّان/ تلاع العلي، محطة في ساحة مواقف حديقة الأمير حسين/ بسمان).



وأضافت أن محطات الشحن مخصصة لشحن المركبات الكهربائية ذات مداخل الشحن الصيني والكوري والأمريكي.

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#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/PCfl29gKu1 الأردن.. محطات مجانية للمواطنين لشحن السيارات الكهربائية April 6, 2025