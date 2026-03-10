أمانة عمّان: حديقة التفوق في المقابلين أول مركز تدريبي للزراعة الحضرية في الأردن

وأوضح زريقات لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن المشروع مدعوم بقيمة 400 ألف دولار بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ويضم مبنى بمساحة تتراوح بين 150 و180 متراً مربعاً، يحتوي على قاعة محاضرات وغرفة إدارة ونظام مراقبة بالكاميرات، إضافة إلى بيت زجاجي وسطح مخصص للتجارب الزراعية، ليعمل كمركز تدريبي وتجريبي في الوقت ذاته.
وأشار إلى أن مساحة الحديقة تبلغ نحو 3 دونمات، مبيناً أنه تم الحفاظ على ملعب خماسي لخدمة سكان المنطقة، لافتاً إلى أن منطقة المقابلين تضم ست حدائق ومتنزهات تغطي احتياجات الأهالي.
وبيّن أن الحديقة تقدم برامج تدريبية في مجال الزراعة الحضرية، وتستقبل طلاب المدارس والجامعات والجمعيات والمنظمات، كما أن الشهادات الصادرة عنها معتمدة.
وأضاف أن أوقات الدوام في كافة الحدائق فصل الشتاء من الساعة 8 صباحاً حتى 9 مساءً، وفي فصل الصيف من الساعة 8 صباحاً حتى 10 مساءً.
