أمانة عمان: حلول مرورية قيد الدراسة للأزمة على إشارة الصناعة في صويلح

الوكيل الإخباري- قال مدير عمليات المرور في أمانة عمّان الكبرى، المهندس شادي الروابدة، إن إشارة الصناعة في منطقة صويلح لا تبقى مغلقة لمدة نصف ساعة متواصلة، موضحًا أن المقصود هو أن فترات الإغلاق قد تمتد أحيانًا ضمن الدورة المرورية، لكنها لا تبقى على اللون الأحمر بشكل دائم.



وبيّن الروابدة لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا"أن حجم الحركة المرورية على شارع الملك عبدالله الثاني كبير جدًا مقارنة بعدد المركبات الخارجة من شارع الصناعة، إذ إن المحور الرئيسي يشهد كثافة عالية، في حين أن الحركة القادمة من الصناعية تُعد محدودة ، الأمر الذي استدعى دراسة سابقة لإلغاء الإشارة، إلا أن ذلك يتطلب حلًا إنشائيًا.



وأوضح أن التوقيتات المرورية تمنح المسارب الرئيسة نحو 160 ثانية مقابل 30 ثانية فقط للمسارب الفرعية، بحسب الحجم المروري، مشيرًا إلى أن الإشارة تُفتح وتُغلق أحيانًا دون تفريغ أكثر من خمس مركبات من الشوارع الفرعية.



وأشار إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى امتلاء محور شارع الملك عبدالله الثاني باتجاه المواصفات والمقاييس بالمركبات، ما يستدعي إغلاق التقاطع لتفريغ الحركة المرورية، خصوصًا خلال فترتي الذروة الصباحية والمسائية.





وأضاف الروابدة أنه كانت هناك دراسة لتوسعة النفق للسير القادم من إشارة الصناعة، إلا أن تنفيذها جرى تعليقه بعد محادثات مع وزارة الأشغال العامة، في ظل طرح مشروع الجسر المعلّق.



وقال إن أمانة عمّان تدرس حاليًا خيار إلغاء إشارة الصناعة في صويلح ضمن حلول مرورية بديلة،.



وأضاف الروابدة أنه سيتم مراقبة إشارة الصناعة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن ملف الإشارة سيكون على طاولةالاجتماع اليوم الذي سيُعقد في إدارة السير، مشيرًا إلى أن أحد الحلول المطروحة يتمثل في زيادة زمن الإشارة بما يتناسب مع الحجم المروري للتخفيف من الازدحامات.

