أمانة عمان: رصد 11 الف مخالفة دعاية انتخابية

12:29 م

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الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات اضافة اعلان





رصدت فرق في أمانة عمان الكبرى 11 الف مخالفة في مختلف الدوائر الانتخابية في الأردن منذ بدء مرحلة الدعاية الانتخابية، وفق الناطق الإعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر رحامنة.



وقال الرحامنة لـ "الوكيل الاخباري" ان كوادر امانة عمان ستواصل العمل على إزالة المخالفات الانتخابية، والتي تتوزع ما بين استخدام صور ويافطات في مواقع منعتها التعليمات الصادرة عن الأمانة .



وبين انه يتم إزالة الدعاية الانتخابية التي تشكل خطرا على السلامة العامة والحركة المرورية وحركة المشاة والتي تكون في الأماكن تم منعها كالدواوير الرئيسية والاشارات الضوئية والشواخص المرورية وأعمدة الكهرباء.