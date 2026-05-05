الثلاثاء 2026-05-05 11:46 ص

​أمانة عمان: ملاحظات جمع النفايات واردة بسبب المرحلة الانتقالية

https://www.alwakeelnews.com/story/772992
تعبيرية
 
الثلاثاء، 05-05-2026 10:19 ص

الوكيل الإخباري-   قال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمّان الكبرى، المهندس محمد الفاعوري، إن الأمانة بدأت سابقاً بالتوجه نحو تحسين خدمات النظافة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص عبر شركة “رؤية عمّان” المملوكة للأمانة بالكامل.

وأوضح  لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن عملية جمع ونقل النفايات تتم على مراحل، حيث جرى اعتباراً من 1 نيسان تسليم خدمات الجمع والنقل الأولي في منطقتي طارق وزهران، فيما تم في 1 أيار  تسليم مناطق العبدلي والجبيهة وأبو نصير لمزودي الخدمة.

وأشار إلى أن العمل حالياً في مرحلة انتقالية، ومن الطبيعي ظهور بعض الملاحظات، مؤكداً أنه يتم التعامل معها بشكل فوري، مع متابعة مستمرة لأداء الشركات في المناطق التي تم نقل الخدمة إليها.

وبيّن أن الحاويات تُعد نقطة تخزين أولية للنفايات، ويتم تحديد عدد مرات جمعها حسب حجم النفايات، حيث يتم الجمع مرتين أو ثلاث مرات يومياً في بعض المناطق، لافتاً إلى أن أي تأخير لا يجب أن يتجاوز 12 ساعة.

وأكد أنه يتم معالجة أي ملاحظة في نفس اليوم، مع وجود تعليمات واضحة بعدم بقاء أي حاوية ممتلئة مع بداية اليوم التالي.

وأضاف أن بعض المناطق التي ما تزال تحت إدارة الأمانة قد تشهد تأخيرات أحياناً بسبب أعطال الآليات أو زيادة كميات النفايات، مشدداً على أن مستوى الرضا سيتحسن تدريجيا.

وكان قد  رصد "برنامج الوكيل" ارتفاع وتيرة الملاحظات على خدمات النظافة وعمل الطاحنات في عدد من مناطق العاصمة عمان.

اضافة اعلان

 

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

واتساب

تكنولوجيا هل قام أحدهم بحظرك على "واتساب"؟.. علامات تكشف لك الحقيقة

ا

أخبار الشركات تحت رعاية سمو الأمير عمر بن فيصل.. الإعلان عن أول بطولة لستاد في الأردن

تعبيرية

طب وصحة من عليه تجنب تناول المعجنات

تضامن خليجي مع الإمارات وإدانة للاعتداءات الإيرانية

عربي ودولي تضامن خليجي مع الإمارات وإدانة للاعتداءات الإيرانية

ل

أخبار محلية الحكومة: الأردن يواصل دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين رغم تزايد الأعباء

وتقول: "تناول وجبة واحدة فقط في اليوم ليس طبيعيا. لأن نقاط ضعف الشخص هي التي تحدد مواطن الخلل التي قد يعاني منها. وهذا بالتأكيد ليس ضروريا لفقدان الوزن". وتشير الخبيرة، إلى أن الوزن الزائد يكتسب خلال

طب وصحة ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

ب

اقتصاد محلي الذهب يواصل التذبذب ومزيد من الانخفاض في الأردن

الكركم

طب وصحة مادة طبيعية تحمي من تلف الكلى الناجم عن السموم البلاستيكية



 
 






الأكثر مشاهدة

 