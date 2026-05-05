​أمانة عمان: ملاحظات جمع النفايات واردة بسبب المرحلة الانتقالية

وأوضح لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن عملية جمع ونقل النفايات تتم على مراحل، حيث جرى اعتباراً من 1 نيسان تسليم خدمات الجمع والنقل الأولي في منطقتي طارق وزهران، فيما تم في 1 أيار تسليم مناطق العبدلي والجبيهة وأبو نصير لمزودي الخدمة.
وأشار إلى أن العمل حالياً في مرحلة انتقالية، ومن الطبيعي ظهور بعض الملاحظات، مؤكداً أنه يتم التعامل معها بشكل فوري، مع متابعة مستمرة لأداء الشركات في المناطق التي تم نقل الخدمة إليها.
وبيّن أن الحاويات تُعد نقطة تخزين أولية للنفايات، ويتم تحديد عدد مرات جمعها حسب حجم النفايات، حيث يتم الجمع مرتين أو ثلاث مرات يومياً في بعض المناطق، لافتاً إلى أن أي تأخير لا يجب أن يتجاوز 12 ساعة.
وأكد أنه يتم معالجة أي ملاحظة في نفس اليوم، مع وجود تعليمات واضحة بعدم بقاء أي حاوية ممتلئة مع بداية اليوم التالي.
وأضاف أن بعض المناطق التي ما تزال تحت إدارة الأمانة قد تشهد تأخيرات أحياناً بسبب أعطال الآليات أو زيادة كميات النفايات، مشدداً على أن مستوى الرضا سيتحسن تدريجيا.
وكان قد رصد "برنامج الوكيل" ارتفاع وتيرة الملاحظات على خدمات النظافة وعمل الطاحنات في عدد من مناطق العاصمة عمان.
