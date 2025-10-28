أمانة عمان: نظام جديد يغلظ العقوبات على الاعتداءات على الحدائق ومرافقها الصحية

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي للزراعة والحراج في أمانة عمّان، المهندس معين زريقات، إن الأمانة أجرت عام 2018 دراسة شاملة لواقع الحدائق التابعة لها بتوجيه من رئيس لجنة الأمانة، شملت كشوفات ميدانية وتقارير وصور ، موضحًا أن النتائج أظهرت وجود عدد كبير من الحدائق بوضع غير ملائم.



وبيّن زريقات لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" أن أمانة عمّان تمتلك نحو 141 حديقة، منها أكثر من 75 حديقة لا تليق بمستوى امانة عمان ، مشيرًا إلى أن الأسباب تعود إلى تعدد المرجعيات وتشتت الصلاحيات في السابق، حيث تم لاحقًا توحيد إدارتها ضمن دائرة الزراعة وتقسيم المدينة إلى خمسة أقاليم يشرف على كل منها مدير مختص.



وأضاف أن الأمانة بدأت بتنفيذ حملات تأهيل وصيانة شاملة للحدائق ضمن خطتها الاستراتيجية (2022–2026)، ولم يتبقّ سوى من 8 إلى 10 حدائق بحاجة لتأهيل كامل.



وأشار إلى أن العديد من الحدائق كانت تفتقر للوحدات الصحية، ما دفع الأمانة لتنفيذ مشروع بالتعاون مع قطاع الأشغال لإنشاء وحدات صحية وغرف حراسة جديدة بمعدل 5 إلى 6 مشاريع سنويًا، موضحًا أن نحو 30 حديقة لا تزال بلا وحدات صحية.



وأكد زريقات أن الوحدات الصحية القائمة تتعرض لأعمال تخريب وعبث متكرر، ما اضطر الأمانة إلى إغلاق المرافق الصحية في 8 حدائق مؤقتًا لإجراء أعمال صيانة، متوقعًا الانتهاء منها خلال 20 يومًا.



كما أشار إلى إطلاق نظام وتعليمات جديدة تتضمن عقوبات رادعة بحق المعتدين على الممتلكات العامة داخل الحدائق، فضلًا عن مشروع لتركيب كاميرات مراقبة في 40 حديقة بالتعاون مع مديرية الأمن العام لحماية المرافق العامة.

