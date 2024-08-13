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أوقاف القدس: الوصاية الهاشمية هي صمام الأمان للمسجد الأقصى

أوقاف القدس لـ برنامج الوكيل: أعداد غير مسبوقة من المتطرفين تقتحم المسجد الأقصى

جانب من اقتحامات المستوطنين
جانب من اقتحامات المستوطنين




 

الثلاثاء، 13-08-2024 10:39 ص
الوكيل الإخباري-  قال مدير دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الشيخ عزام الخطيب إنه تم اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بأعداد غير مسبوقة من المتطرفين في ما يُسمى "ذكرى خراب الهيكل" تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف الخطيب اليوم الثلاثاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أن أكثر من 1400 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى على عدة جولات، وهم يمارسون حلقات الرقص والغناء ويقومون برفع العلم الإسرائيلي في باحات المسجد لمحاولة تغيير الوضع الديني والقانوني فيه وسط دعوات متزايدة لاستمرار الاقتحامات.

وتابع أن الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك هي صمام الأمان، ولولا تدخلات الحكومة الأردنية بشكل مباشر لكان الوضع في المسجد الأقصى أصعب بكثير مما هو عليه الآن.

وأشار الخطيب إلى أن سلطات الاحتلال تسهل على المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى المبارك دون أي محاولة لردعهم أو الحفاظ على الوضع هناك.
gnews

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