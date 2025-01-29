أول تعليق من التربية بعد طعن معلم في الرصيفة

11:07 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/718575 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رفض أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة المساس بكرامة المعلمين والاعتداء على حرمة المدارس. اضافة اعلان





وقال العجارمة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة تتابع عن كثب الحالة الصحية للمعلم الذي تعرض للطعن من قبل ولي أمر أحد الطلاب داخل إحدى المدارس التابعة لتربية الرصيفة.



وأضاف أن الوزارة ستتخذ أشد الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على المعلمين والمساس بكرامتهم.



بدورها أكدت مديرية الأمن العام أن البحث جارٍ عن الشخص الذي أقدم على طعن المعلم بعد تحديد هويته.