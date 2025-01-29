أول تعليق من التربية بعد طعن معلم في الرصيفة

وقال العجارمة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الوزارة تتابع عن كثب الحالة الصحية للمعلم الذي تعرض للطعن من قبل ولي أمر أحد الطلاب داخل إحدى المدارس التابعة لتربية الرصيفة.
وأضاف أن الوزارة ستتخذ أشد الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على المعلمين والمساس بكرامتهم.
بدورها أكدت مديرية الأمن العام أن البحث جارٍ عن الشخص الذي أقدم على طعن المعلم بعد تحديد هويته.
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