 
الثلاثاء 2025-03-04 12:21 م
 

أول تعليق من التربية على حادثة حرق طفل داخل مدرسة بالرصيفة

ا
أرشيفية
الثلاثاء، 04-03-2025 11:05 ص

الوكيل الإخباري- تعرض طفل لحادث حرق داخل مدرسة خالد بن الوليد في الرصيفة، حيث قام زميلاه بسكب مادة الكاز عليه وإشعال النار به.

اضافة اعلان

 

وأظهر الطفل في فيديو نشره وهو يروي تفاصيل الحادثة ويشرح كيف تعرض للحرق بعد أن سكبا عليه الكاز وأشعلا النار فيه -وفقاً لما نقله الطالب-.


وفي تعليق له، قال مدير تربية لواء الرصيفة، الدكتور أحمد الشديفات، لـ "موقع الوكيل الإخباري"، إن مديرية التربية شكلت لجنة تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادثة.

 

وأكد أن العقوبات القانونية ستطبق بكل حزم في حال ثبتت الوقائع بعد التحقيقات.

وأوضح الشديفات أن الإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية بدأت فور وقوع الحادثة، حيث تم إسعاف الطالب إلى المستشفى ومرافقته هناك. كما تم استدعاء الأجهزة الأمنية لسحب البصمات وأخذ الإفادات، بالإضافة إلى التواصل مع والدة الطالب وزيارتهم اليوم في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.

يذكر أن الحادثة وقعت في مدرسة خالد بن الوليد في الرصيفة، وتعمل الجهات المعنية على متابعة التحقيقات لمعرفة كافة ملابسات الواقعة.

 
gnews

أحدث الأخبار

كوسا

أخبار محلية أسعار الكوسا تُواصل التحليق في السوق المركزي .. تفاصيل

تنت

أخبار الشركات منصة زين تواصل فعالياتها في الجامعات وتعقد 3 ورشات تدريبية متخصصة

تع

فن ومشاهير مسلسل 'البطل' الحلقة الرابعة: تصاعد الأحداث وتحديات مصيرية

ا

عربي ودولي اختفاء مقاتلة فلبينية خلال مهمة جنوبي البلاد

لق

فن ومشاهير مسلسل 'معاوية' يتصدر الترند: تفاصيل الحلقة الثالثة وأحداث مصيرية

ه

فن ومشاهير حلقة 'سوريا الأمل' من برنامج سين 3 لأحمد الشقيري: رسالة تفاؤل وتحدي

تعبيرية

أخبار محلية الصناعة والتجارة: غرامة تصل إلى 3 آلاف دينار لمن يخفي أو يمتنع عن بيع السلع

ف

طب وصحة ماذا يحدث لقلبك عند الإفراط في الكنافة؟



 




الأكثر مشاهدة