أول تعليق من التربية على حادثة حرق طفل داخل مدرسة بالرصيفة

الوكيل الإخباري- تعرض طفل لحادث حرق داخل مدرسة خالد بن الوليد في الرصيفة، حيث قام زميلاه بسكب مادة الكاز عليه وإشعال النار به.

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وأظهر الطفل في فيديو نشره وهو يروي تفاصيل الحادثة ويشرح كيف تعرض للحرق بعد أن سكبا عليه الكاز وأشعلا النار فيه -وفقاً لما نقله الطالب-.



وفي تعليق له، قال مدير تربية لواء الرصيفة، الدكتور أحمد الشديفات، لـ "موقع الوكيل الإخباري"، إن مديرية التربية شكلت لجنة تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادثة.