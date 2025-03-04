أول تعليق من التربية على حادثة حرق طفل داخل مدرسة بالرصيفة

وفي تعليق له، قال مدير تربية لواء الرصيفة، الدكتور أحمد الشديفات، لـ "موقع الوكيل الإخباري"، إن مديرية التربية شكلت لجنة تحقيق لمعرفة تفاصيل الحادثة.
وأوضح الشديفات أن الإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية بدأت فور وقوع الحادثة، حيث تم إسعاف الطالب إلى المستشفى ومرافقته هناك. كما تم استدعاء الأجهزة الأمنية لسحب البصمات وأخذ الإفادات، بالإضافة إلى التواصل مع والدة الطالب وزيارتهم اليوم في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية.
يذكر أن الحادثة وقعت في مدرسة خالد بن الوليد في الرصيفة، وتعمل الجهات المعنية على متابعة التحقيقات لمعرفة كافة ملابسات الواقعة.
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