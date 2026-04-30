الخميس 2026-04-30 11:36 م

إحباط محاولة شخص إلقاء نفسه من مبنى قيد الإنشاء في شارع الحرية - صور

إحباط محاولة شخص إلقاء نفسه من مبنى قيد الإنشاء في شارع الحرية - صور
إحباط محاولة شخص إلقاء نفسه من مبنى قيد الإنشاء في شارع الحرية - صور
 
الخميس، 30-04-2026 10:30 م

الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  أفاد شهود عيان لموقع “الوكيل الإخباري” أن شخصًا حاول إلقاء نفسه من أعلى مبنى قيد الإنشاء في شارع الحرية، وسط حالة من القلق بين المتواجدين في المكان.

وبحسب المعلومات، تحركت الأجهزة الأمنية على الفور إلى الموقع، حيث تمكنت من التعامل مع الحادثة بسرعة واحترافية، وإحباط المحاولة دون وقوع إصابات، والسيطرة على الوضع بالكامل.


وقد عبّر شهود العيان عن تقديرهم لجهود رجال الأمن وسرعة استجابتهم، مؤكدين أن تدخلهم حال دون وقوع كارثة.

 


