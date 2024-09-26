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إدارة الأزمات: تمرين وطني لاختبار خطط وطنية قبل نهاية العام

أرشيفية
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
الخميس، 26-09-2024 03:03 م

الوكيل الإخباري- أحمد بني هاني

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كشف مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أحمد النعيمات أن المركز يعمل على تصميم تمرين وطني سيقام قبل نهاية العام الجاري.


وقال النعيمات لـ"الوكيل الإخباري"، إن التمرين الوطني الذي سينفذه المركز سيعمل على اختبار الخطط الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، موضحا أن موعد إجراء التمرين سيُعلن عنه في حينه.


وأضاف أن المركز ينفذ عدد من التمارين بشكل دوري لاختبار الخطط الوطنية والوقوف على جاهزية كافة المؤسسات والجهات المختلفة.

 
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