إدارة الأزمات: تمرين وطني لاختبار خطط وطنية قبل نهاية العام

وقال النعيمات لـ"الوكيل الإخباري"، إن التمرين الوطني الذي سينفذه المركز سيعمل على اختبار الخطط الوطنية المتعلقة بالتغير المناخي، موضحا أن موعد إجراء التمرين سيُعلن عنه في حينه.
وأضاف أن المركز ينفذ عدد من التمارين بشكل دوري لاختبار الخطط الوطنية والوقوف على جاهزية كافة المؤسسات والجهات المختلفة.
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