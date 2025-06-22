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"إدارة الازمات": اجتماعات دورية تُعقد يومياً ولا صحة لاجتماع طارئ اليوم

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
 
الأحد، 22-06-2025 03:06 م

الوكيل الإخباري- نفى مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الدكتور أحمد النعيمات ما تم تداوله حول اجتماع طارئ سيُعقد اليوم في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات لبحث اجراءات مهمة كما يُشاع ، مؤكداً ان الاجتماعات تجري بشكل يومي لتقييم الاوضاع والمخاطر التي تمر على المنطقة  .

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وأوضح النعيمات لـ "الوكيل الاخباري"، أن اجتماعاً دورياً عُقد اليوم ضمن خطة المركز لمتابعة وتقييم مختلف المخاطر، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول مخاطر المواد الخطرة والإشعاعية، وتم خلاله التأكيد أن الأردن بمنأى عن أي تهديدات من هذا النوع، ولا يوجد ما يؤثر على صحة المواطنين أو على مجريات الحياة اليومية.


وشدد النعيمات على أن الحياة في المملكة تسير بشكل طبيعي، ولا حاجة في الوقت الراهن لإصدار أي إجراءات أو تعليمات جديدة.


ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء معلومات غير دقيقة، مؤكدًا أهمية الاعتماد فقط على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات المتعلقة بالأمن والسلامة العامة، مشيرًا إلى أن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ملتزم بالشفافية وإعلام المواطنين بكل جديد عبر القنوات المعتمدة.

 
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