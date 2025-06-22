"إدارة الازمات": اجتماعات دورية تُعقد يومياً ولا صحة لاجتماع طارئ اليوم

الوكيل الإخباري- نفى مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الدكتور أحمد النعيمات ما تم تداوله حول اجتماع طارئ سيُعقد اليوم في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات لبحث اجراءات مهمة كما يُشاع ، مؤكداً ان الاجتماعات تجري بشكل يومي لتقييم الاوضاع والمخاطر التي تمر على المنطقة .

اضافة اعلان



وأوضح النعيمات لـ "الوكيل الاخباري"، أن اجتماعاً دورياً عُقد اليوم ضمن خطة المركز لمتابعة وتقييم مختلف المخاطر، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول مخاطر المواد الخطرة والإشعاعية، وتم خلاله التأكيد أن الأردن بمنأى عن أي تهديدات من هذا النوع، ولا يوجد ما يؤثر على صحة المواطنين أو على مجريات الحياة اليومية.



وشدد النعيمات على أن الحياة في المملكة تسير بشكل طبيعي، ولا حاجة في الوقت الراهن لإصدار أي إجراءات أو تعليمات جديدة.