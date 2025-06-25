إدارة الترخيص تُطالب "مدفوعاتكم" بإخلاء الكبائن وتسليمها حسب الأصول

وقالت الإدارة، في كتاب رسمي صادر موجه إلى الشركة وصل موقع "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، إنه تم منح الشركة المهلة اللازمة والمحددة مسبقًا من قِبلها، لاستكمال إجراءات تفريغ الكبائن، مشيرة إلى أنه يتوجب على الشركة إبلاغ مندوبيها بضرورة إخلاء الكبائن المخصصة لخدمة "الترخيص من مركبتك" من الكوادر والأجهزة والمعدات، وتسليمها فارغة حسب الأصول بنهاية دوام اليوم.
وأعربت إدارة الترخيص عن شكرها لشركة "مدفوعاتكم" على جهودها وتعاونها خلال الفترة الماضية، والخدمات التي قدمتها للمواطنين عبر المنظومة الإلكترونية.
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