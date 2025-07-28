إدارة الترخيص لـ "الوكيل" : الغاء الرخص البلاستيكية واعتماد الالكترونية بهذا الموعد

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس عمر القرعان عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا"،ان تجديد رخص القيادة والمركبات في المملكة سيصبح الكترونياً .

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