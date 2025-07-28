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إدارة الترخيص لـ "الوكيل" : الغاء الرخص البلاستيكية واعتماد الالكترونية بهذا الموعد

رخصة قيادة
رخصة قيادة
 
الإثنين، 28-07-2025 08:59 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -اكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس عمر القرعان عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا"،ان تجديد رخص القيادة والمركبات في المملكة سيصبح الكترونياً .  

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واضاف ان  رسالة ستصل  الى  هاتف المواطن عليها " لينك و كود " عند اطلاق خدمات الرخص الالكترونية ، وسيكون ذلك اعتباراً من مباشرة اعتماد خدمات الدفع الالكتروني في ادارة الترخيص ، مؤكداً ان القرار الان في مرحلة الفحص وبوشر العمل في معاملات تجريبة ، وبالقريب العاجل سيتم اطلاق الرخص الالكترونية والاستغناء عن الرخص البلاستيكية .

واشار ان المواطن لن  يشعر بسرعة تغيير الخدمة عليه ولن يتم الغاء الخدمات الوجاهية في ادارة الترخيص ، بالاضافة الى الخدمات الالكترونية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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