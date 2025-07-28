إدارة الترخيص لـ "الوكيل" : الغاء الرخص البلاستيكية واعتماد الالكترونية بهذا الموعد

واضاف ان رسالة ستصل الى هاتف المواطن عليها " لينك و كود " عند اطلاق خدمات الرخص الالكترونية ، وسيكون ذلك اعتباراً من مباشرة اعتماد خدمات الدفع الالكتروني في ادارة الترخيص ، مؤكداً ان القرار الان في مرحلة الفحص وبوشر العمل في معاملات تجريبة ، وبالقريب العاجل سيتم اطلاق الرخص الالكترونية والاستغناء عن الرخص البلاستيكية .
واشار ان المواطن لن يشعر بسرعة تغيير الخدمة عليه ولن يتم الغاء الخدمات الوجاهية في ادارة الترخيص ، بالاضافة الى الخدمات الالكترونية.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة الترخيص لـ "الوكيل" : قرار تعديل نظام اللوحات يشمل هذه المركبات - فيديو
-
الصحة: ابر مطاعيم حديثي الولادة متوفرة في المراكز الصحية ولا توقف في البرنامج الوطني
-
وفاتان وسبع إصابات بحادث سير بين مركبة وحافلة على الصحراوي
-
وفاة طفلة سقط عليها سور مدخل منزل بعمان
-
إصابات إثر حريق محل تجاري على دوار القبة بإربد - صور
-
التربية لـ " الوكيل " : لا يوجد موعد محدد للإعلان عن نتائج التوجيهي
-
أبو زيد يحذر من تداعيات قرار الكنيست على أمن المملكة وحدودها
-
عامر المشيني عبر "برنامج الوكيل": وضوح توفر ألف فرصة عمل في الأردن وتواصل تمكين الشباب