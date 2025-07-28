إدارة الترخيص لـ "الوكيل" : قرار تعديل نظام اللوحات يشمل هذه المركبات - فيديو

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - اكد مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس عمر القرعان عبر "برنامج الوكيل" على "راديو هلا"، انه لا علاقة للمركبات الخصوصية بالقرار الحكومي الاخير المتعلق بلوحات المركبات الحكومية .



وقال القرعان، إن القرار يشمل المركبات التابعة لمجلسي الأعيان والنواب، والوزارات والدوائر الرسمية، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مؤكداً أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة مخزون إدارة الترخيص من الأرقام الخاصة بالمواطنين.



وأوضح أن التراميز السابقة كانت تشغل نحو 3 بالمئة فقط من الأرقام المتاحة، وتمت إعادتها للمخزون العام، ما يتيح استمرارية صرف وبيع الأرقام الخاصة للمواطنين دون أي تعديل على الآليات والإجراءات المعتمدة في إدارة الترخيص.



ولفت العميد القرعان، إن القرار الحكومي الأخير يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بهدف تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرّف على فئات المركبات الرسمية.



وأشار إلى أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية، سيتم التعامل معها مستقبلاً كأرقام مخصصة للمركبات الخاصة، وسيجري التصرف بها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها.



وفيما يتعلق بآلية بيع اللوحات، أكد القرعان أن الآليات المعتمدة ستبقى كما هي دون تغيير، سواء للأرقام العادية أو المميزة، وستستمر إدارة الترخيص في صرف وبيع الأرقام للمواطنين وفق التعليمات السارية.



واشار القرعان الى تخصيص عوائد جميع الأرقام المميزة، بغض النظر عن ترميزها، والتي تباع في إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالمزاد العلني؛ لدعم صندوق الطالب الجامعي، وذلك اعتباراً من الفصل الدِّراسي المقبل، إضافة لما هو مخصص للصندوق في الموازنة أساساً ، مؤكداً ان قرار تخصيص عوائد الأرقام المميزة لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي ستعمل على توسيع شريحة الطلبة الجامعيين المستفيدين من الصندوق.

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