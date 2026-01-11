الأحد 2026-01-11 03:22 م

إدارة السير تضبط السائق المتسبب بحادث أربع مركبات في الجاردنز

إدارة السير تضبط السائق المتسبب بحادث أربع مركبات في الجاردنز
إدارة السير تضبط السائق المتسبب بحادث أربع مركبات في الجاردنز
 
الأحد، 11-01-2026 03:12 م
الوكيل الإخباري-   كشف مصدر في إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري" أن كوادر السير تمكنت من تحديد وضبط السائق المسؤول عن حادث السير الذي شهدَه شارع الشهيد وصفي التل (الجاردنز) في العاصمة عمّان خلال الساعات الماضية.اضافة اعلان


وأوضح المصدر أن التحقيقات أظهرت أن السائق ارتكب مخالفة مرورية جسيمة تمثلت بعدم التقيد بالمسرب والاتجاه الإجباري، ما أدى إلى إرباك حركة السير وتفاجؤ إحدى المركبات، وانحرافها نحو الاتجاه المعاكس، الأمر الذي تسبب باصطدام عدة مركبات ببعضها.

وأضاف أن الحادث أسفر عن أضرار مادية ووقوع ثلاث إصابات، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.

وأكد المصدر أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق المخالف، مشددًا على أهمية الالتزام بقواعد السير وتعليماته، لما لذلك من دور أساسي في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق ومنع وقوع الحوادث.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الأمانة تحكم قبضتها على ملقي النفايات بتشغيل كاميرات المراقبة في عمّان

ع

فيديو منوع مشهد ساحر: سماء مدينة برمنجهام البريطانية تتحول الى اللون الوردي اثر عاصفة ثلجية

إدارة السير تضبط السائق المتسبب بحادث أربع مركبات في الجاردنز

خاص بالوكيل إدارة السير تضبط السائق المتسبب بحادث أربع مركبات في الجاردنز

ع

فيديو منوع متداول: أداة تُستخدم لتضييق البنطال دون تغيير مقاساته

ت

أخبار محلية أمسية ثقافية في اتحاد الكتاب لقراءات نصوص نثرية وخواطر أدبية

ا

فيديو منوع بكاء خطيب المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري عند حديثه عن الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم

ب

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ل

شؤون برلمانية المصري يشيد بعمليات سلاح الجو الملكي ويؤكد دعم القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب



 






الأكثر مشاهدة