إدارة السير تضبط السائق المتسبب بحادث أربع مركبات في الجاردنز

وأوضح المصدر أن التحقيقات أظهرت أن السائق ارتكب مخالفة مرورية جسيمة تمثلت بعدم التقيد بالمسرب والاتجاه الإجباري، ما أدى إلى إرباك حركة السير وتفاجؤ إحدى المركبات، وانحرافها نحو الاتجاه المعاكس، الأمر الذي تسبب باصطدام عدة مركبات ببعضها.
وأضاف أن الحادث أسفر عن أضرار مادية ووقوع ثلاث إصابات، حيث جرى إسعاف المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.
وأكد المصدر أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق السائق المخالف، مشددًا على أهمية الالتزام بقواعد السير وتعليماته، لما لذلك من دور أساسي في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق ومنع وقوع الحوادث.
