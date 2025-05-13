إدارة مستشفى الحسين السلط توضح حول تعطل جهاز الرنين المغناطيسي

وأوضح مدير المستشفى الدكتور رامي أبو رمان، في تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"، أن الجهاز كان قيد الصيانة خلال الفترة الماضية، وقد تم الانتهاء من صيانته بنجاح، وعاد للعمل بشكل طبيعي.
وبيّن أبو رمان أن كوادر المستشفى ستعمل خلال أيام العطل والإجازات الرسمية، من أجل تسريع وتيرة إجراء صور الرنين المغناطيسي، وتعويض المواطنين الذين تأخر موعدهم نتيجة العطل، مشددًا على حرص المستشفى على تقديم الخدمة الطبية في الوقت المناسب وبأعلى جودة ممكنة.
وأضاف أن إدارة المستشفى تتفهم معاناة المرضى الذين طال انتظارهم، خاصة ممن حُددت لهم مواعيد منذ عدة أشهر، مؤكدًا أن الطواقم الطبية والفنية ستبذل قصارى جهدها لتقديم الرعاية اللازمة لجميع المرضى بأسرع وقت ممكن.
وختم أبو رمان بالتأكيد على التزام مستشفى الحسين السلط الجديد الحكومي بتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين، وضمان جاهزية الأجهزة الطبية الحيوية بشكل دائم لخدمة المرضى والمراجعين.
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