الإثنين 2026-05-04 01:08 م

إرادة ملكية مرتقبة بدعوة مجلس الأمة للانعقاد بدورة استثنائية

الإثنين، 04-05-2026 12:18 م
الوكيل الإخباري- كشف الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أنه يمكن دعوة مجلس الأمة للانعقاد بدورة استثنائية واحدة أو أكثر خلال الفترة بين انتهاء الدورة العادية للمجلس وبدء الدورة الجديدة بموجب إرادة ملكية سامية.اضافة اعلان


وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن ما يميز الدورة الاستثنائية هو تحديد الموضوعات التي سيناقشها مجلس الأمة ما يعني أن الصلاحية التشريعية للمجلس ليست مطلقة وتكون مقيدة بنص الإرادة الملكية.

وأضاف أنه في حال دعوة مجلس الأمة للانعقاد بدورة استثنائية فإنه يجب أن تنتهي قبل 30 أيلول المقبل لإتاحة المجال للمجلس للانعقاد في دورته العادية المحددة بنص الدستور في الأول من شهر تشرين الأول من كل عام.

وكان ألمح وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني، أمس الأحد، إلى وجود تفكير لدى الحكومة بالتنسيب لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة.
 
 


