إصابات باستنشاق مواد كيميائية فرغها صهريج بالقرب من إشارات عين غزال

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الدفاع المدني تواجد في موقع الحادثة وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما لم تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفى
كما عملت فرق الدفاع المدني على فحص جودة الهواء في المكان والتأكد من أن النسب طبيعية.
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