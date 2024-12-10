 
الثلاثاء 2024-12-10 02:02 م
 

إصابات باستنشاق مواد كيميائية فرغها صهريج بالقرب من إشارات عين غزال

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تعبيرية
الثلاثاء، 10-12-2024 12:49 م
الوكيل الإخباري- أصيب عدد من المواطنين، اليوم الثلاثاء، بضيق تنفس إثر استنشاق مواد كيميائية كان قد فرغها صهريج بالقرب من إشارات عين غزال، وفق مصدر وشهود عيان.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الدفاع المدني تواجد في موقع الحادثة وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، فيما لم تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفى

كما عملت فرق الدفاع المدني على فحص جودة الهواء في المكان والتأكد من أن النسب طبيعية.
 
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