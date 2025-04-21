إصابات بحادث تصادم بين مركبة وباص طالبات في بيرين

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الوكيل الإخباري- أُصيب عدد من الطالبات صباح اليوم الإثنين، جرّاء حادث تصادم وقع بين مركبة خاصة وحافلة (باص) تقل طالبات في منطقة بيرين شمال محافظة الزرقاء. اضافة اعلان





ووفق شهود عيان، فإن الحادث أسفر عن عدة إصابات بين الطالبات نتيجة قوة الاصطدام، فيما سارعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تم إسعاف المصابات ميدانيًا، ونُقل عدد منهن إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، ووُصفت الإصابات بأنها متوسطة إلى طفيفة.