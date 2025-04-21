إصابات بحادث تصادم بين مركبة وباص طالبات في بيرين

ووفق شهود عيان، فإن الحادث أسفر عن عدة إصابات بين الطالبات نتيجة قوة الاصطدام، فيما سارعت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث تم إسعاف المصابات ميدانيًا، ونُقل عدد منهن إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، ووُصفت الإصابات بأنها متوسطة إلى طفيفة.
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