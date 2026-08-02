إصابات بحادث تصادم على طريق عمان - اربد صباح الأحد

وبحسب ما أفاد به شهود عيان لـ"الوكيل الإخباري"، أسفر الحادث عن إصابتين، فيما حضرت كوادر الدفاع المدني إلى موقع الحادث، وعملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والتعامل مع الحادث.
وأشاروا إلى أن الحادث تسبب بتباطؤ في حركة السير في المنطقة، وسط تواجد الأجهزة المختصة لتنظيم حركة المرور ورفع آثار الحادث.
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