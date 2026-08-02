إصابات بحادث تصادم على طريق عمان - اربد صباح الأحد

07:43 ص

الوكيل الإخباري- أفاد شهود عيان بوقوع حادث تصادم بين مركبتين، صباح اليوم الأحد، على طريق عمّان - إربد، بالقرب من جسر مرصع بعد جامعة فيلادلفيا. اضافة اعلان





وبحسب ما أفاد به شهود عيان لـ"الوكيل الإخباري"، أسفر الحادث عن إصابتين، فيما حضرت كوادر الدفاع المدني إلى موقع الحادث، وعملت على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والتعامل مع الحادث.



وأشاروا إلى أن الحادث تسبب بتباطؤ في حركة السير في المنطقة، وسط تواجد الأجهزة المختصة لتنظيم حركة المرور ورفع آثار الحادث.





