الأحد 2026-04-12 07:14 م

إصابة خطيرة لطفل داخل فندق مغلق منذ سنوات في عمّان .. وإجراءات مرتقبة بعد الحادثة

الأحد، 12-04-2026 10:15 ص
الوكيل الإخباري-  أفاد المواطن جميل عويدات بأن ابن عمه البالغ من العمر 15 عاماً أُصيب بإصابات بالغة، إثر سقوطه داخل حفرة في فندق الكراون المهجور، الواقع في شارع الإذاعة والتلفزيون في العاصمة عمان.اضافة اعلان


وأضاف عبر "برنامج الوكيل" الذي يُبث على "راديو هلا"، أن الحادثة أسفرت عن تهتك في ثلاثة أجزاء من رأس الفتى، ما استدعى نقله لتلقي العلاج في مستشفى البشير، مشيراً إلى أن الفندق المغلق منذ أكثر من 20 عاماً بات يشكل مكرهة صحية وسبب الكثير من المشاكل لأهل المناطق المجاورة، الأمر الذي يزيد من خطورته على السلامة العامة.

من جانبه، أكد الدكتور طايل المجالي، نائب محافظ العاصمة ومتصرف قصبة عمّان في وزارة الداخلية، أن الجهات المختصة تتابع ملف المباني المهجورة في العاصمة، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة منذ شهر كانون الثاني الماضي لدراسة وضع فندق الكراون.

وبيّن المجالي أن الأرض المقام عليها الفندق مملوكة لأربعة أشخاص، وقد جرى التواصل مع محامي المالكين وإبلاغهم بقرار هدم الفندق، إلا أن رأياً قانونياً صادراً عن الدائرة القانونية في أمانة عمّان الكبرى أدى إلى تعليق إجراءات الهدم مؤقتاً، نظراً لتأثيرها على مسار قضية منظورة أمام القضاء تتعلق بالموقع.

وأضاف المجالي أن في عمّان مباني مهجورة تخضع لإجراءات السلامة والمراقبة المستمرة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيتم إلزام مالكي المباني المهجورة بتسويرها وإغلاق مداخلها حفاظاً على السلامة العامة، للحد من المخاطر التي قد تهدد حياة المواطنين.

وأشار إلى أن العمل مستمر بالتنسيق مع الجهات القانونية لاتخاذ إجراءات حاسمة فور انتهاء المسار القضائي، مؤكداً أن أصحاب المبنى أبدوا التزامهم بقرار الهدم.

وفي سياق متصل، كشف المجالي عن وجود بركة مياه داخل الفندق المهجور، تُعد من أبرز مصادر الخطورة، حيث يجري العمل على معالجتها بشكل عاجل، خاصة بعد امتلائها بمياه الأمطار وتحولها إلى تهديد محتمل.

وأكد أن الفترة المقبلة، والتي قد تمتد من أسبوع إلى أسبوعين، ستشهد تحركات عملية على أرض الواقع للتعامل مع هذا الموقع، إلى جانب عدد من المباني المهجورة الأخرى في العاصمة، بما يضمن الحد من المخاطر التي تشكلها على المواطنين.


الدكتور طايل المجالي، نائب محافظ العاصمة ومتصرف قصبة عمّان في وزارة الداخلية
 
 


