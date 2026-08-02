إصابة شاب ثلاثيني بحادث دهس وانقلاب مركبة على طريق عمّان - إربد

وبحسب المشاهدات الواردة من موقع الحادث، فإن الشاب تعرض لإصابة جراء حادث الدهس، حيث كان ممددًا على جانب الطريق، فيما تجمع عدد من المواطنين حوله لتقديم المساعدة لحين وصول الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان بوقوع حادث انقلاب لمركبة خصوصية بعد جسر سلحوب باتجاه العاصمة عمّان ، إذ حضرت كوادر الدوريات الخارجية لموقع الحادث، دون توفر معلومات حتى اللحظة حول وجود إصابات في الحادث.
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