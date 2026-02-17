الثلاثاء 2026-02-17 04:48 م

إصابة شخص وزوجته إثر حريق منزل في الزرقاء

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 17-02-2026 03:01 م
الوكيل الإخباري-   أُصيب شخص وزوجته صباح الثلاثاء إثر اندلاع حريق في منزل بمنطقة وادي الحجر في محافظة الزرقاء، بحسب ما أفاد به مصدر أمني لـ"الوكيل الإخباري".


وورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة الزرقاء بالحادث، حيث جرى إسعاف المصابَين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، ووصفت حالة السيدة بالمتوسطة، فيما وُصفت حالة الزوج بالسيئة.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحريق.
 
 


