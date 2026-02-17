إصابة شخص وزوجته إثر حريق منزل في الزرقاء

وورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة الزرقاء بالحادث، حيث جرى إسعاف المصابَين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، ووصفت حالة السيدة بالمتوسطة، فيما وُصفت حالة الزوج بالسيئة.
وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحريق.
