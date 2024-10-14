إصابة طالب بمرض التهاب السحايا في مدرسة الفاروق.. والتربية توضح

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات

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اكد مدير تربية لواء الجامعة الدكتور عبد الحكيم الشوابكة إصابة طالب برياض الأطفال بمرض التهاب السحايا في مدرسة فاروق الثانوية للبنات بشفا بدران.



وقال الشوابكة لـ "الوكيل الاخباري" إن المدرسة اتبعت بروتوكول "الرش والتعقيم" اللازم وتعطيل الطالب لحين صدور التقارير الطبية، وتم اخذ عينات من شقيقاته في مدرسة حفصة .



وأشار الى انه تم التواصل مع مديرية صحة العاصمة ليتبين ان الالتهاب فيروسي وهو غير معدي.



وحول قيام بعض أولياء الأمور بتعطيل أبنائهم ، بين الشوابكة أن لا يوجد ما يستدعي لاتخاذ اجراء تعليق الدوام لان المرض فيروسي وغير وبائي.