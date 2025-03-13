إصابتان بحادث تصادم بين مركبة نقل وحافلة ركاب على طريق الـ100

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحافلة كانت فارغة ولم تكن تقل أي ركاب، لافتين إلى أن الدفاع المدني عمل على نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.
وتواجدت الأجهزة الأمنية في موقع الحادث للوقوف على الأسباب وفتح تحقيق مروري.
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