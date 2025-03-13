 
الخميس 2025-03-13 10:36 ص
 

إصابتان بحادث تصادم بين مركبة نقل وحافلة ركاب على طريق الـ100

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من موقع الحادث
 
الخميس، 13-03-2025 08:49 ص
الوكيل الإخباري- أصيب شخصان بحادث تصادم بين مركبة نقل خضار وحافلة ركاب كبيرة على طريق الـ100 باتجاه الزرقاء، وفق ما أفاد به شهود عيان.اضافة اعلان


وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن الحافلة كانت فارغة ولم تكن تقل أي ركاب، لافتين إلى أن الدفاع المدني عمل على نقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

وتواجدت الأجهزة الأمنية في موقع الحادث للوقوف على الأسباب وفتح تحقيق مروري.
 
 
gnews

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