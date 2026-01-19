إصدار أكثر من نصف مليون شهادة عدم محكومية العام الماضي

11:03 ص

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي أصدرتها خلال عام 2025 باللغتين العربية والإنجليزية.





ووفق رصد "الوكيل الإخباري"، فقد جرى إصدار 521.8 ألف شهادة عدم محكومية خلال العام الماضي.



وأصدرت الوزارة 488.6 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية، فيما بلغ عدد الشهادات التي أصدرت باللغة الإنجليزية نحو 33.2 ألف شهادة.



يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.

