إصدار أكثر من نصف مليون شهادة عدم محكومية العام الماضي

ووفق رصد "الوكيل الإخباري"، فقد جرى إصدار 521.8 ألف شهادة عدم محكومية خلال العام الماضي.
وأصدرت الوزارة 488.6 ألف شهادة عدم محكومية باللغة العربية، فيما بلغ عدد الشهادات التي أصدرت باللغة الإنجليزية نحو 33.2 ألف شهادة.
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.
-
أخبار متعلقة
-
إعلام عبري: القبض على رجلين متجهين إلى الأردن بحوزتهما 3.8 مليون دولار
-
المياه: نسبة الهطول المطري بلغت 69% حتى صباح اليوم
-
مطالبات سابقة بلا استجابة سبقت حادث دهس طفل بعمر أربعة أعوام في عجلون
-
الصحة: شاب أردني سليم بعد رسالة إيدز خاطئة وفتح تحقيق بالحادثة
-
الأمانة: لا مخالفات على إشارة عبدالله غوشة والفلاش ناتج عن تماس كهربائي
-
حريق في حافلة ركاب بالعقبة
-
التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض في النصف الثاني من شباط
-
رئيس محكمة أمن الدولة السابق يوضح عقوبة المعتدين على الصحفي فيصل التميمي