إصدار 275 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال 7 أشهر

02:53 م

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الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تموز الماضي. اضافة اعلان





ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 274 ألفا و935 شهادة عدم محكومية إلكترونيا.



وكانت أصدرت الوزارة خلال شهر تموز الماضي وحده، نحو 48 ألفا و900 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا، بالإضافة لإصدار 3560 شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.



يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.