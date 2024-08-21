إصدار 275 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال 7 أشهر

ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 274 ألفا و935 شهادة عدم محكومية إلكترونيا.
وكانت أصدرت الوزارة خلال شهر تموز الماضي وحده، نحو 48 ألفا و900 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا، بالإضافة لإصدار 3560 شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.
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