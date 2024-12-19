إصدار 36.5 ألف شهادة عدم محكومية الشهر الماضي

ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 33 ألفا و800 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا.
وبيّنت الأرقام أنه تم إصدار 2688 شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.
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