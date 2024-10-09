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إصدار 45 ألفا و221 شهادة عدم محكومية باللغة العربية الشهر الماضي

شهادة عدم محكومية
شهادة عدم محكومية
الأربعاء، 09-10-2024 12:56 م
الوكيل الإخباري- كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها خلال شهر أيلول الماضي.اضافة اعلان


ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 45 ألفا و221 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا.

وبيّنت الأرقام أنه تم إصدار 3198 شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.

يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.
 
gnews

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