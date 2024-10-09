إصدار 45 ألفا و221 شهادة عدم محكومية باللغة العربية الشهر الماضي

ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 45 ألفا و221 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا.
وبيّنت الأرقام أنه تم إصدار 3198 شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.
يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.
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