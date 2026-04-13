إطلاق حملة وطنية للاحتفاء بالعلم الأردني بتوجيهات رئيس الوزراء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  وجّه  رئيس الوزراء جعفر حسان بإطلاق حملة وطنية بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني، الذي يصادف في السادس عشر من شهر نيسان من كل عام، على أن تبدأ فعالياتها اعتبارًا من 14 نيسان 2026.

ودعا رئيس الوزراء، في كتاب وجّهه إلى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات وأمانة عمّان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة، إلى التفاعل مع الحملة والمشاركة في أنشطتها المختلفة.


وتتضمن الحملة إعادة نشر فيديو نشيد العلم والتصاميم الخاصة بها عبر صفحة "علمنا عال"، إلى جانب رفع العلم الأردني بمختلف القياسات على مباني المؤسسات الرسمية والجامعات والمدارس.


كما وجّه برفع الأعلام في الشوارع من قبل أمانة عمّان الكبرى والبلديات وسلطة منطقة العقبة وإقليم البترا، وبث فيديو العلم عبر القنوات الفضائية الرسمية والخاصة، إضافة إلى تنفيذ حملة إعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مع إمكانية مشاركة المحتوى عبر صفحة "علمنا عال".


وتأتي هذه الحملة في إطار تعزيز رمزية العلم الأردني وترسيخ قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

 


Image1_4202613174316974172710.jpg

 
 


