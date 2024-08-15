إطلاق منصة إلكترونية لاستقبال طلبات التحاق الطلبة الوافدين بالجامعات الأردنية

وقال الدبعي اليوم الخميس، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إنه بإمكان الطلبة الوافدين الحصول على قبول في احدى الجامعات الأردنية خلال 72 ساعة، إما قبول أولي أو نهائي أو قبول مشروط باستكمال وثائق أو الحصول على موافقات من جهات أخرى مثل وزارة الداخلية.
وأضاف أن هذا الأمر يتيح للطالب الوافد عدم استغلاله من أي جهة كانت، وتسهم بتخفيض الكلفة على الطالب الوافد يحصل على القبول من بلده وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة ويوجد بوث في المطار يتيح للطالب الحصول على ما يطلبه من معلومات وأي إرشادات.
وأشار إلى أن هناك أكثر 46 ألف طالبا وطالبة من 111 دولة يدرسون في الجامعات الأردنية، 58% منهم في الجامعات الرسمية.
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