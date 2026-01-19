إعلام عبري: القبض على رجلين متجهين إلى الأردن بحوزتهما 3.8 مليون دولار

وأفاد بيان للشرطة الإسرائيلية بأن الأشخاص الموقوفين كانوا يحملون حوالي 12 مليون شيقل (حوالي 3.8 مليون دولار) نقدًا، وفق ما أعلنته الشرطة.
وادعت شرطة الاحتلال أن الأموال كانت من المحتمل أن تكون مخصصة لجماعات إرهابية فلسطينية، بحسب وصف الإعلام العبري، في الضفة الغربية. كما أكدت أن حراس المعبر تصرفوا بناءً على معلومات استخباراتية عسكرية أدت إلى اكتشاف الأموال واعتقال المشتبه فيهما.
israel.com
-
أخبار متعلقة
-
المياه: نسبة الهطول المطري بلغت 69% حتى صباح اليوم
-
إصدار أكثر من نصف مليون شهادة عدم محكومية العام الماضي
-
مطالبات سابقة بلا استجابة سبقت حادث دهس طفل بعمر أربعة أعوام في عجلون
-
الصحة: شاب أردني سليم بعد رسالة إيدز خاطئة وفتح تحقيق بالحادثة
-
الأمانة: لا مخالفات على إشارة عبدالله غوشة والفلاش ناتج عن تماس كهربائي
-
حريق في حافلة ركاب بالعقبة
-
التعليم العالي: إعلان نتائج المنح والقروض في النصف الثاني من شباط
-
رئيس محكمة أمن الدولة السابق يوضح عقوبة المعتدين على الصحفي فيصل التميمي