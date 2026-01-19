الإثنين 2026-01-19 12:36 م

إعلام عبري: القبض على رجلين متجهين إلى الأردن بحوزتهما 3.8 مليون دولار

إعلام عبري: القبض على رجلين متجهين إلى الأردن بحوزتهما 3.8 مليون دولار
إعلام عبري: القبض على رجلين متجهين إلى الأردن بحوزتهما 3.8 مليون دولار
 
الإثنين، 19-01-2026 11:41 ص
الوكيل الإخباري- نقل إعلام عبري عن السلطات الإسرائيلية أن الأخيرة ضبطت 3.8 مليون دولار نقدًا عند معبر آلنبي، الجانب الآخر من "جسر الملك حسين" على الحدود الأردنية، واعتقلت شخصين كانا يحملان الأموال. ويشتبه في كونهما موظفين لنقل أموال مخصصة لتمويل الإرهاب، وفق رواية الاحتلال وترجمة "الوكيل الإخباري" .اضافة اعلان


وأفاد بيان للشرطة الإسرائيلية بأن الأشخاص الموقوفين كانوا يحملون حوالي 12 مليون شيقل (حوالي 3.8 مليون دولار) نقدًا، وفق ما أعلنته الشرطة.

وادعت شرطة الاحتلال أن الأموال كانت من المحتمل أن تكون مخصصة لجماعات إرهابية فلسطينية، بحسب وصف الإعلام العبري، في الضفة الغربية. كما أكدت أن حراس المعبر تصرفوا بناءً على معلومات استخباراتية عسكرية أدت إلى اكتشاف الأموال واعتقال المشتبه فيهما.

