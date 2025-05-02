إغلاق "خمارة" بالشمع الأحمر وتحويل صاحبها للمدعي العام في الزرقاء

وأكد أبو قاعود أن القرار جاء تطبيقًا لأحكام القانون، وحفاظًا على النظام العام ومنع أي ممارسات خارجة عن المألوف، مشددًا على أن حملات الرقابة مستمرة لمنع مثل هذه الظواهر التي قد تثير الاستياء العام أو تمس الذوق العام في المدينة.
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