الجمعة 2025-05-02 07:50 م
 

إغلاق "خمارة" بالشمع الأحمر وتحويل صاحبها للمدعي العام في الزرقاء

من افتتاح "الخمارة" أمس في الزرقاء
من افتتاح "الخمارة" أمس في الزرقاء
 
الجمعة، 02-05-2025 07:42 م
الوكيل الإخباري-   قال محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم إغلاق محل لبيع المشروبات الروحية "خمّارة" في مدينة الزرقاء بالشمع الأحمر، وتحويل صاحب المحل إلى المدعي العام، بسبب الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة أمس الخميس .اضافة اعلان


وأكد أبو قاعود أن القرار جاء تطبيقًا لأحكام القانون، وحفاظًا على النظام العام ومنع أي ممارسات خارجة عن المألوف، مشددًا على أن حملات الرقابة مستمرة لمنع مثل هذه الظواهر التي قد تثير الاستياء العام أو تمس الذوق العام في المدينة.
 
gnews

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