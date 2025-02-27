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إغلاق طريق الـ100 إثر حادث تصادم بين حافلة وشاحنة - فيديو

جانب من الحادث
جانب من الحادث
الخميس، 27-02-2025 09:34 ص

الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص، إثر حادث تصادم وقع صباح الخميس، بين حافلة وشاحنة على طريق الـ100 ما بعد جسر ترخيص سحاب باتجاه الزرقاء، وفق مصدر أمني.

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وقال المصدر إنه جرى إغلاق حركة السير باتجاه الزرقاء وتم تحويل حركة المرور على طريق الخدمات لحين رفع العوائق.

 

وأضاف أن الحالة العامة للمصابين متوسطة.

 

 
gnews

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