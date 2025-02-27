إغلاق طريق الـ100 إثر حادث تصادم بين حافلة وشاحنة - فيديو

وأضاف أن الحالة العامة للمصابين متوسطة.
حادث تصادم بين حافلة وشاحنة على طريق الـ100#الاردن #سوشال_الوكيل pic.twitter.com/Xg0frCURMl— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 27, 2025
-
أخبار متعلقة
-
الصناعة والتجارة: ارتفاعات بسيطة على أسعار الدجاج في الأسواق
-
وزارة العمل تشدد على ضرورة التزام المدارس الخاصة بالحد الأدنى للأجور
-
الطعاني: السبت المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك في الأردن فلكياً
-
البكار: لن نرفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين قبل صدور الدراسة الاكتوارية
-
وزير العمل: لن نرحم أي شركة أو مؤسسة لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور
-
البكار رداً على أبو رمان: إن أخطأنا فلنا أجر وإن أصبنا فلنا أجران !
-
مدير الاستهلاكية العسكرية: عروض خاصة طيلة شهر رمضان داخل أسواقنا
-
زيارة الرئيس الشرع إلى الأردن.. أبعاد أمنية واقتصادية بغاية الأهمية