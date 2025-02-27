إغلاق طريق الـ100 إثر حادث تصادم بين حافلة وشاحنة - فيديو

الوكيل الإخباري - أصيب 3 أشخاص، إثر حادث تصادم وقع صباح الخميس، بين حافلة وشاحنة على طريق الـ100 ما بعد جسر ترخيص سحاب باتجاه الزرقاء، وفق مصدر أمني.

اضافة اعلان

وقال المصدر إنه جرى إغلاق حركة السير باتجاه الزرقاء وتم تحويل حركة المرور على طريق الخدمات لحين رفع العوائق.

وأضاف أن الحالة العامة للمصابين متوسطة.