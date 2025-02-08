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إليكم مواعيد العطل الرسمية المتبقية في الأردن لعام 2025

عطلة
عطلة
السبت، 08-02-2025 03:24 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   إليكم مواعيد و تفاصيل العطلات الرسمية المتبقية في الأردن لعام 2025 ، وفق رصد موقع الوكيل الاخباري .

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 عيد الفطر المبارك: ويتوقع أن تبدأ العطلة يوم الأحد، 30 آذار ، وتستمر حتى الأربعاء، 2 أبريل.

عيد العمال: يوم الخميس، 1 أيار ، عطلة رسمية مخصصة لتكريم العاملين في مختلف القطاعات.

عيد الاستقلال: يوم الأحد، 25 أيار، عطلة وطنية تحتفي بذكرى استقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

عيد الأضحى المبارك: ويتوقع أن تكون بدءًا من الخميس، 5 حزيران، وتستمر حتى الاثنين، 9 حزيران.

رأس السنة الهجرية: يوم الخميس، 26 حزيران ، عطلة رسمية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

المولد النبوي الشريف: ويتوقع ان تصادف يوم الخميس، 4 سبتمبر، عطلة رسمية لإحياء ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

عيد الميلاد المجيد: يوم الخميس، 25 ديسمبر، عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 
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